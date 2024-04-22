В российском регионе из-за обстрелов ВСУ школьникам разрешили сдавать ЕГЭ по желанию

В Курской области из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) правительство разрешило выпускникам школ сдавать ЕГЭ по желанию. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, выпускники школ области смогут пройти государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации.

Глава региона напомнил, что в 2023 году подобная практика действовала в новых регионах и в шести муниципалитетах Курской области. В 2024 году этой возможностью могут воспользоваться все школы региона, сообщил губернатор.

По словам Старовойта, мера коснется 12 тыс. девятиклассников и около четырех тысяч учащихся 11 классов.

До этого председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что ЕГЭ по гуманитарным предметам должен содержать устную часть. По его мнению, без этого экзамены становятся слишком формальными и не гарантируют понимание выпускником основных процессов в истории или литературе.

Ранее в Совфеде объяснили, как в этому году выпускникам пересдать ЕГЭ.