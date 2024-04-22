Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве прожорливый корги съел 20 шоколадок вместе с обертками

В Москве спасли собаку, отравившуюся шоколадом

close
100%
«Моя Ветклиника»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Моя Ветклиника»

В Москве ветеринарные врачи спасли корги, объевшегося шоколадом, пес съел опасное лакомство вместе с обертками. Об этом сообщается в Telegram-канале сети государственных ветеринарных клиник ГБУ «Мосветобъединение».

Корги по кличке Тедди добрался до оставленных владельцами шоколадок Kinder и съел 20 плиток вместе с обертками. Владельцы, обнаружившие объевшегося пса, немедленно обратились в ветеринарную клинику.

Для собаки весом девять килограмм 250 граммов шоколада — опасная доза, которая могла привести к печальным последствиям для животного. Врачи вызвали у Тедди медикаментозную рвоту и сделали капельницу для выведения токсинов из организма. Собаку удалось спасти.

До этого сообщалось, что в США женщина разрушила стену на кухне, чтобы найти источник странного звука, и обнаружила там своего кота. Животное случайно замуровали в стене рабочие во время ремонта. Пытаясь спасти питомца, она связалась с экстренными службами, но в итоге смогла самостоятельно ему помочь, разбив кладку ножом. Через несколько минут кот воссоединился со своей хозяйкой.

Ранее спасатели помогли cкунсу с застрявшей в банке из-под арахисовой пасты головой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами