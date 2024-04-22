В Москве прожорливый корги съел 20 шоколадок вместе с обертками

В Москве ветеринарные врачи спасли корги, объевшегося шоколадом, пес съел опасное лакомство вместе с обертками. Об этом сообщается в Telegram-канале сети государственных ветеринарных клиник ГБУ «Мосветобъединение».

Корги по кличке Тедди добрался до оставленных владельцами шоколадок Kinder и съел 20 плиток вместе с обертками. Владельцы, обнаружившие объевшегося пса, немедленно обратились в ветеринарную клинику.

Для собаки весом девять килограмм 250 граммов шоколада — опасная доза, которая могла привести к печальным последствиям для животного. Врачи вызвали у Тедди медикаментозную рвоту и сделали капельницу для выведения токсинов из организма. Собаку удалось спасти.

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