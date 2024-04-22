Жители Сургута устроили стрельбу на свадьбе во дворе дома

В Сургуте компания мужчин устроила стрельбу во дворе. Об этом сообщает Ura.ru.

О произошедшем стало известно после того, как к правоохранителям обратились местные жители и пожаловались на стрельбу из пистолета на свадьбе.

На кадрах с места инцидента заметно, как двое мужчин стоят около машины и в какой-то момент один из них поднимает в воздух пистолет.

В комментарии для журналистов сотрудники МВД региона сообщили, что личности мужчин уже установлены.

«Сейчас автомобиль стрелявших изъят и поставлен на штрафстоянку», — сообщается в публикации.

На данный момент в правоохранительных органах решают вопрос о привлечении причастных к ответственности. В рамках законодательства за подобные нарушения минимум, что грозит нарушителям, — это штраф.

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