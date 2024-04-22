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Жители Сургута устроили стрельбу на свадьбе во дворе дома

В Сургуте на свадьбе гости устроили стрельбу

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Shutterstock

В Сургуте компания мужчин устроила стрельбу во дворе. Об этом сообщает Ura.ru.

О произошедшем стало известно после того, как к правоохранителям обратились местные жители и пожаловались на стрельбу из пистолета на свадьбе.

На кадрах с места инцидента заметно, как двое мужчин стоят около машины и в какой-то момент один из них поднимает в воздух пистолет.

В комментарии для журналистов сотрудники МВД региона сообщили, что личности мужчин уже установлены.

«Сейчас автомобиль стрелявших изъят и поставлен на штрафстоянку», — сообщается в публикации.

На данный момент в правоохранительных органах решают вопрос о привлечении причастных к ответственности. В рамках законодательства за подобные нарушения минимум, что грозит нарушителям, — это штраф.

До этого в Ленобласти произошла потасовка между взрослыми людьми и подростками. Причиной стало то, что последние матерились, а проходившим мимо гражданам это не понравилось. В результате драка закончилась тем, что сотрудники местного супермаркета задержали дебоширов и передали полиции.

Ранее в Подмосковье пуля от пневматического пистолета случайно попала девочке в сердце.

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