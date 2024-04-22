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В Белгородской области ввели желтый уровень погодной опасности

Мэрия Белгорода: в регионе введен желтый уровень погодной опасности

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Алексей Даничев/РИА Новости

В Белгородской области введен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Telegram-канал белгородской мэрии.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, такие меры были приняты из-за усиления ветра.

«Усилили работу <...> лесников, пожарных народных дружин <...>, которые помогают профессиональным спасателям, пожарным обеспечивать мониторинг территории и принимать мгновенные действия для того, чтобы в случае возникновения пожара принять меры по его предотвращению», — пояснил глава региона.

До этого в селе Верхние Ачалуки в Ингушетии после сильных осадков затопило дома. Причиной стало переполнение построенной в 2022 году плотины. Так как обильные осадки выпали в темное время суток, специалистам не удалось осмотреть всю территорию.

Синоптики прогнозировали сильные осадки, включая дождь с градом, а также усиление ветра до 15-20 м/с в ряде регионов Северного Кавказа, в том числе в Ингушетии, на 19 и 21 апреля.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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