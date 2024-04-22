В Воронеже спасатели локализовали пожар на заводе

На заводе в Воронеже случился крупный пожар, площадь возгорания составила 500 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, загорелось производственное здание. На месте происшествия работают 64 специалиста и 20 единиц техники. Спасатели вынесли из здания четыре пропановых и кислородный баллоны. Стало известно, что в инциденте пострадали два человека.

В МЧС добавили, что спасателям удалось локализовать пожар.

До этого на территории одного из крупнейших рынков в Астрахани произошел пожар, во время которого из здания эвакуировали 100 человек. Крыша магазина и торговые павильоны загорелись вечером 21 апреля. В пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области уточнили, что огонь охватил торговые ряды на одном из крупнейших рынков города «Большие Исады».

Исходная площадь возгорания составила 650 квадратных метров, затем увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, в инциденте никто не пострадал.

Ранее в результате пожара в Орехово-Зуево работник производства получил ожоги.