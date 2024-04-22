Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестные расстреляли полицейских в Карачаево-Черкесии

Shot: в Карачаево-Черкесии ввели план «Сирена» после нападения на полицейских

close
100%
Depositphotos

Трех полицейских расстреляли неизвестные в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным источника канала, на наряд ГБР из трех человек напали в Карачаевске в районе местного Нижнего рынка в 23:40 21 апреля. Сотрудники были на дежурстве и обходили территорию, когда по ним открыли стрельбу неизвестные.

В результате перестрелки выжил только один сотрудник, он попал в больницу с огнестрельными ранениями бедра и спины. Заместителю командира взвода и второму его подчиненному спастись не удалось. У всех троих похитили табельное оружие, а также автоматы.

По всей республике ввели план «Сирена» и объявили сбор личного состава. Группу бандитов сейчас активно разыскивают.

До этого в Новосибирске неадекватный мужчина в одном халате устроил потасовку с подростками из-за замечания. Инцидент произошел в одном из домов на улице Николая Сотникова. Юноши сделали россиянину замечание насчет его внешнего вида и состояния. Из одежды на мужчине был лишь распахнутый халат, а он сам, предположительно, находился в неадекватном состоянии.

Ранее в Казани мужчина без видимых причин набросился на курьеров службы доставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами