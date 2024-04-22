Неизвестные расстреляли полицейских в Карачаево-Черкесии

Трех полицейских расстреляли неизвестные в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным источника канала, на наряд ГБР из трех человек напали в Карачаевске в районе местного Нижнего рынка в 23:40 21 апреля. Сотрудники были на дежурстве и обходили территорию, когда по ним открыли стрельбу неизвестные.

В результате перестрелки выжил только один сотрудник, он попал в больницу с огнестрельными ранениями бедра и спины. Заместителю командира взвода и второму его подчиненному спастись не удалось. У всех троих похитили табельное оружие, а также автоматы.

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