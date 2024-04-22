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Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за последние четыре часа снизился на 5 см

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за четыре часа уменьшился еще на 5 см и составляет 988 см. Об этом в своем Telegram-канале сообщает правительство региона.

«По данным гидропоста на 6:00 (4:00 мск) на 22 апреля уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 988 сантиметров», — сказано в сообщении.

На 00:00 (22:00 воскресенья мск) уровень воды в реке составлял 994 см.

Накануне губернатор Александр Моор заявил, что паводковая обстановка на территории региона остается напряженной.

16 апреля заведующий кафедрой управления природопользованием и охраны окружающей среды ИГСУ Президентской Академии Валентин Краснощеков назвал последствия паводков для экономики Оренбургской области.

До этого Роспотребнадзор напомнил об особых правилах гигиены во время паводка. Граждан призвали пить только бутилированную и кипяченую воду, провести дезинфекцию и дератизационную обработку домовой и придомовой территории. При появлении признаков инфекции необходимо обращаться за медицинской помощью и находиться в отдельном помещении для предотвращения распространения инфекции.

Ранее в Госдуме призвали вернуть деньги россиянам, построившим дамбу под Оренбургом.

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