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В порту под Одессой третий день тушат пожар

В порту Южный под Одессой третий день тушат пожар после удара

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Nina Liashonok/Reuters

В порту Южный под Одессой третий день тушат пожар на объекте портовой инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в своих социальных сетях.

«Третий день подряд спасатели ликвидируют последствия удара в Одесской области», — говорится в сообщении.

21 апреля глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что российские военные провели точечный обстрел объекта портовой логистики в Одесской области. Какой именно объект подвергся удару, Кипер не уточнил. До этого украинское издание «Общественное» сообщило о взрыве в городе Одессе. По его информации, инцидент произошел около 13:19 (время совпадает с московским).

Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, спустя несколько дней после теракта на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, иногда на всей территории страны.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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