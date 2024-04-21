Москвичка отдала мошенникам 35 млн рублей, продала квартиру и теперь ее снимает

Мошенники убедили москвичку продать квартиру и отдать им накопленные деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам самой 81-летней женщины, злоумышленники общались с ней больше нескольких месяцев. В первый раз аферист представился сотрудником ГУМВД района, еще один – работником ее банка. Они заявили, что средства россиянки якобы находятся в опасности. Неизвестные контактировали с москвичкой в том числе и по видеосвязи. Чтобы «обезопасить» свои средства, женщина передала курьеру три миллиона рублей из накоплений.

Позже аферисты заявили, что в опасности находится квартира и ее нужно продать. Женщина последовала указаниям и заняла миллион рублей у подруги, якобы чтобы суд быстрее вернул жилье. В результате пенсионерка передала средства мошенникам. Всего они выманили у россиянки 35 миллионов рублей.

В последствии женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Помимо этого, она связалась с новым владельцем.

«Всю зиму она продавала мебель из квартиры, чтобы платить аренду новому хозяину ее квартиры», – сообщается в публикации.

Россиянка живет с сыном-инвалидом.

Ранее в Твери мошенник списал деньги у мужчины во время разговора.