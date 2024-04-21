Угроза подтопления возникла в четырех поселениях Томской области

Обь может подтопить приусадебные участки в четырех населенных пунктах Колпашевского района Томской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«На основании штормового предупреждения Томского ЦГМС от 21 апреля и анализа складывающейся обстановки в период 22-25 апреля на р. Обь в районе г. Колпашево продолжится подъем уровня воды до отметок 790-885 см (опасные отметки 823, 850, 855, 883 см)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что есть вероятность подтопления приусадебных участков в населенных пунктах Усть-Чая, Тискино, Иванкино, а также микрорайонов Рейд и Шпальный в Тогуре. Кроме этого, возможен перелив автодороги Усть-Чая — Новогорное.

До этого сообщалось, что причиной резкого поднятия уровня воды в Оби на 107 см стал ледовый затор, возникший в Молчановском районе Томской области.

Губернатор Томской области Владимир Мазур уточнил в сообщении, что людей расселяют в пункт временного размещения в селе Молчаново.

До этого Путин призвал заранее думать о восстановлении жилья в подтопленных регионах.