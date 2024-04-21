В Херсоне раздались звуки взрывов

Звуки взрывов раздались в городе Херсоне, который контролируется украинскими властями. Об этом пишет местное издание «Зеркало недели».

Журналисты отметили, что произошло несколько взрывов. Однако другие подробности о ситуации в населенном пункте пока не уточняются.

При этом, по данным специального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога в городе не объявлялась. То же касается подконтрольных украинским властям территорий Херсонской области.

Рано утром 21 апреля в Херсоне также произошли несколько взрывов. Никакой информации о последствиях к текущему моменту не поступало.

Накануне вечером украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах сразу в двух городах страны. Речь идет о Херсоне и Харькове. Журналисты уточнили, что взрывы были зафиксированы в 22:56 и 23:05 соответственно.

В тот же день несколько взрывов произошли в городе Одессе и недалеко от города Черноморска. Тогда на территории Одесской области сработали сирены воздушной тревоги. Но иные детали, включая причины и точные места взрывов, не раскрывались.

Ранее в городе Запорожье заявили о повреждении инфраструктуры в результате взрывов.