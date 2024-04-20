Украинские беспилотники атаковали Брянскую область

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — отметил губернатор.

Он уточнил, что это были три дрона самолетного типа. Российские военные ликвидировали их над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами. Богомаз обратил внимание, что пострадавших и разрушений нет. На место происшествия выехали оперативные и экстренные службы.

Днем в субботу, 20 апреля, в небе над Белгородской областью сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ВСУ регулярно совершают атаки на регионы РФ. Минувшей ночью в небе над Клинцовским и Навлинским районами Брянской области были сбиты два украинских дрона. Богомаз подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал. Также специалисты не зафиксировали никаких разрушений на территории области.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.