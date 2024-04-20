Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 18:00 (16:00 по московскому времени) субботы, 20 апреля, за последние 4 часа снизился на 4 см и составляет 1011 см. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку «опасного явления» (850 сантиметров).

20 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что паводковая вода в Кургане снова начала подниматься. По его словам, вода поднимается из-за обратного стока с поймы по всей протяженности верховьев реки. Губернатор отметил, что в некоторых местах вода резко выходит из-под земли с внутренней стороны дамбы.

Также сообщалось, что жителям микрорайонов Вороновка, Восточный, Малое Чаусово в Кургане нужно эвакуироваться в связи с ростом уровня воды в реке Тобол.

Ранее в Кургане приостановили работу двух котельных из-за наводнения.