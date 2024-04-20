Уровень реки Ишим побил рекорд семилетней давности

Уровень реки Ишим побил рекорд 2017 года и составил 997 сантиметров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Вниз по течению идет гигантский объем воды. Перед деревней Кошкарагай Ишимского района раскинулось настоящее море, которое впадает в реку Ишим», — написал он.

По его словам, на данный момент «голова» паводка подходит к населенному пункту. Перед деревней пойма залита водой. Ниже река Ишим все еще находится в русле.

До этого сообщалось, что временная насыпь рядом с городом Ишим, расположенным в Тюменской области, оказалась размыта в результате весеннего паводка. Объект находится у поселка Плодопитомник.

Губернатор сообщил, что в зонах возможного затопления была проведена эвакуация людей. Граждан заблаговременно призвали собрать необходимые вещи и покинуть свои дома. В городе Ишиме же ввели режим ограниченного энергоснабжения из-за паводка.

Ранее сообщалось, что вода из Ишима подходит к дамбам села Казанское.