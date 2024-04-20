Неадекватный россиянин в одном халате устроил потасовку с подростками и попал на видео

В Новосибирске неадекватный мужчина в одном халате устроил потасовку с подростками из-за замечания. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирский паблик».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в одном из домов на улице Николая Сотникова. Юноши сделали россиянину замечание насчет его внешнего вида и состояния. Из одежды на мужчине был лишь распахнутый халат, а он сам, предположительно, находился в неадекватном состоянии.

Судя по кадрам с места происшествия, один из подростков обвинил мужчину в том, что он кого-то ударил. После этого неодетый россиянин пригрозил несовершеннолетнему физическим устранением и набросился на него. В ходе потасовки юноша повалил агрессора на пол и стал пинать ногами.

Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

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