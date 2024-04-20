В ВСУ подтвердили, что расстрелявшие полицейского мужчины были военными

Двое мужчин, расстрелявших полицейских на блокпосту в Винницкой области, действительно являются военными и служат в одной из частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба командования украинских сухопутных войск.

Там добавили, что приложат все усилия, чтобы провести беспристрастное расследование обстоятельств случившегося.

До этого сообщалось, что блокпост под Винницей расстреляли отец и сын, которые служат в 28-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр) ВСУ. Однако Силы обороны юга сообщили, что подозреваемые уже год как не имеют отношения к этой бригаде.

Из опубликованного видео с места инцидента следует, что стрелявшие, вероятно, перевозили в машине что-то запрещенное. На видео также слышно, как двое в военной форме говорят остановившим их патрульным, что служат в ПВО 58-го радиотехнического батальона (РТБ).

Полицейские попросили мужчин открыть ящики, находившиеся в багажнике. Затем нападавшие сделали вид, что ищут нож для того, чтобы открыть ящик, и открыли по патрульным огонь. 20-летний сотрудник получил не совместимые с жизнью ранения, а его напарник попал в больницу.

По данным издания «Страна.ua», стрельбу устроили Валерий Василаке 1972 года рождения и его сын Виталий Василаке 1998 года рождения. Задержать их пока не удалось.

Ранее в Николаевской области военный снайпер на почве ревности застрелил троих человек.