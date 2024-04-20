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В Перми ребенок выпал из окна, пока родители спали

В Перми ребенка госпитализировали после падения из окна второго этажа

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Shutterstock

В Перми маленький ребенок выпал из окна многоэтажки. Родители находились дома, но в момент происшествия спали. Об этом сообщает портал ProGorod 59.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Дружбы, прохожие нашли под окнами маленького ребенка. Очевидцы вызвали скорую помощь, медики не обнаружили у пострадавшего видимых травм и доставили его на обследование в детскую больницу.

По словам свидетелей произошедшего, ребенок жаловался на боль в области живота. В квартиру, из окна которой выпал ребенок, соседи попасть не смогли, выяснилось, что родители крепко спали. Обстоятельства инцидента устанавливаются, проводится проверка. Известно, что семья не состоит на профилактическом учете и в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала.

До этого сообщалось, что в Пензенской области из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок. Мальчик получил тяжелые травмы, характерные для падения с высоты, пострадавшего госпитализировали, но спасти его не удалось.

Ранее в Южноуральске годовалый ребенок выпал из открытого окна.

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