В Перми ребенок выпал из окна, пока родители спали

В Перми маленький ребенок выпал из окна многоэтажки. Родители находились дома, но в момент происшествия спали. Об этом сообщает портал ProGorod 59.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Дружбы, прохожие нашли под окнами маленького ребенка. Очевидцы вызвали скорую помощь, медики не обнаружили у пострадавшего видимых травм и доставили его на обследование в детскую больницу.

По словам свидетелей произошедшего, ребенок жаловался на боль в области живота. В квартиру, из окна которой выпал ребенок, соседи попасть не смогли, выяснилось, что родители крепко спали. Обстоятельства инцидента устанавливаются, проводится проверка. Известно, что семья не состоит на профилактическом учете и в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала.

До этого сообщалось, что в Пензенской области из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок. Мальчик получил тяжелые травмы, характерные для падения с высоты, пострадавшего госпитализировали, но спасти его не удалось.

Ранее в Южноуральске годовалый ребенок выпал из открытого окна.