Москвич съел конфету и чуть не проглотил острую железку, находившуюся в ней

В Москве мужчина съел конфету и чуть не проглотил острую железку, находившуюся в ней. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал «Shot Проверка».

По информации Telegram-канала, житель столицы во время прогулки с кофе купил в магазине любимые конфеты. Мужчина откусил одну из них и почувствовал на зубах что-то металлическое — это оказалась острая железка.

После произошедшего москвич вернулся в магазин, где купил опасную сладость, и попросил убрать с полок эту партию конфет. Однако в торговой точке этого делать не стали.

Мужчина обратился в службу поддержки производителя, и через несколько дней с ним связался представитель компании. Он назначил москвичку встречу и вручил ему мешок таких же конфет.

По словам мужчины, есть подаренные сладости он не планирует и уже отдал мешок другу, передает «Shot Проверка». Обращаться в суд москвич также не собирается.

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