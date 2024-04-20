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В Кургане эвакуируют людей, проживающих у дамбы

Правительство: в Кургане эвакуируют жителей домов, расположенных у дамбы

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

В Кургане проводится эвакуация жителей домов, расположенных у дамбы, возникла угроза подтопления. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«Вниманию жителей домов, которые прилетают к дамбе в районе Кировского моста! Возникла угроза подтопления. Проводится эвакуация», — говорится в публикации.

Людей призвали забрать детей, пожилых и маломобильных родственников и домашних животных.

«Собирайте вещи, документы, лекарства и покидайте опасную зону», — отмечается в сообщении.

20 апреля Главное управление МЧС РФ по Курганской области сообщило, что формирование пика весеннего паводка в части реки Тобол, расположенной около города Кургана, ожидается в ближайшие два-три дня.

19 апреля уровень воды в реке Тобол в районе Кургана превысил исторический максимум на 6 см. По состоянию на 12:00 по местному времени (10:00 мск) этот показатель составил 1012 см.

Ранее в Курганской области рассказали, сколько жителей были эвакуированы из-за паводка.

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