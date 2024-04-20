Россиянам рассказали о самых популярных схемах мошенников в интернете

Мошенники начали использовать искусственный интеллект (ИИ) для обмана российских граждан в интернете. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

По его словам, в настоящее время наиболее популярная схема у злоумышленников — писать сообщения от лица работодателя. Они связываются с сотрудниками той или иной компании в мессенджере Telegram, выдавая себя за начальство.

Обычно в таких обращениях мошенники «предупреждают» граждан о звонке от неких кураторов или следователей. При этом они просят отвечать на все их вопросы.

«Это сейчас [уловка] номер раз, на которую многие зачем-то попадаются», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что также постепенно набирает популярность обман при помощи ИИ. Злоумышленники записывают видеообращения-дипфейки, используя голоса и изображения знакомых гражданам людей. В результате этот «искусственный» человек просит перевести деньги, называя какую-либо причину.

«И третье — сочетание офф- и онлайн режима. Звонят по телефону от имени службы безопасности банков или майора полиции, а потом даже еще свое удостоверение присылают по почте», — предупредил Власов.

Ранее в Санкт-Петербурге мошенники заставили пенсионерку продать квартиру и отдать им вырученные средства.