Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепре

Сильный взрыв произошел в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск). Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Страна.ua».

«О сильном взрыве в пригороде Днепра сообщают местные паблики», — говорится в публикации.

Утром 20 апреля воздушная тревога объявлялась в Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины.

До этого украинское издание «Общественное» сообщило, что в городе Сумы на севере Украины произошли два взрыва. Взрывы случились с промежутком в несколько минут. В Сумской области действовала воздушная тревога.

Накануне тревогу объявляли в Киеве, а также в Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областях и подконтрольной Украине Харьковской области.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.