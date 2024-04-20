Россиянин вышел из колонии и через два дня напал с ножом на девушку в лифте

В Октябрьском округе Омска правоохранители задержали подозреваемого в разбойном нападении на девушку, мужчина, угрожая с ножом вырвал у нее сумку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в полицию обратилась 26-летняя жительница Омска. Девушка сообщила, что возвращалась домой. Она зашла в подъезд дома на Космическом проспекте, разговаривая по телефону. Горожанка не заметила, как вслед за ней в кабину лифта вошел неизвестный мужчина.

Незнакомец доехал до пятого этажа, однако в момент остановки кабины закрыл двери и нажал кнопку этажа выше. Он приставил к горлу омички нож, вывел на лестничную площадку, а после того, как она закричала, выхватил из рук сумку и скрылся. Девушка рассказала обо всем супругу. Тот отследил по мобильному приложению местонахождение похищенного телефона и попытался задержать нападавшего, но фигурант вырвался и убежал.

О произошедшем супруги сообщили в полицию. Полицейские просмотрели записи камер уличного видеонаблюдении и задержали подозреваемого. Выяснилось, что 29-летний житель Омска освободился из мест лишения свободы два дня назад, он отбывал наказание за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.

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