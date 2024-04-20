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Россиянин вышел из колонии и через два дня напал с ножом на девушку в лифте

В Омске мужчина с ножом напал на девушку в лифте многоэтажки

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Октябрьском округе Омска правоохранители задержали подозреваемого в разбойном нападении на девушку, мужчина, угрожая с ножом вырвал у нее сумку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в полицию обратилась 26-летняя жительница Омска. Девушка сообщила, что возвращалась домой. Она зашла в подъезд дома на Космическом проспекте, разговаривая по телефону. Горожанка не заметила, как вслед за ней в кабину лифта вошел неизвестный мужчина.

Незнакомец доехал до пятого этажа, однако в момент остановки кабины закрыл двери и нажал кнопку этажа выше. Он приставил к горлу омички нож, вывел на лестничную площадку, а после того, как она закричала, выхватил из рук сумку и скрылся. Девушка рассказала обо всем супругу. Тот отследил по мобильному приложению местонахождение похищенного телефона и попытался задержать нападавшего, но фигурант вырвался и убежал.

О произошедшем супруги сообщили в полицию. Полицейские просмотрели записи камер уличного видеонаблюдении и задержали подозреваемого. Выяснилось, что 29-летний житель Омска освободился из мест лишения свободы два дня назад, он отбывал наказание за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.

Ранее на Кубани воры украли из частного дома вещи и машину за 10 млн рублей, пока хозяйка спала.

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