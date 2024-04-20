Турист в шортах и футболке застрял на заснеженном склоне в Сочи

В Краснодарском крае спасли мужчину, застрявшего на заснеженном склоне на горе Ачишхо. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

33-летний турист оказался в снежной ловушке в горах Сочи, мужчина в шортах и футболке поднялся на высоту полторы тысячи метров и не смог спуститься вниз по заметенной снегом тропе.

На помощь ему пришли спасатели, восемь часов специалисты добирались до замерзавшего туриста и помогли ему спуститься, турист доставлен в поселок Красная Поляна.

До этого сообщалось, что на Камчатке турист катался на снегоходе, сломал бедро и не смог самостоятельно передвигаться. Спасатели добирались до пострадавшего на снегоходах более четырех часов, мужчине оказали неотложную помощь, в парк прибыл вертолет центра медицины катастроф, пострадавшего доставили в больницу Петропавловска.

Ранее замерзшего мужчину нашли на льду реки Белой в Башкирии.