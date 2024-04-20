Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США на пляже обнаружили обломки секретного объекта

Береговая служба нашла на пляже в Массачусетсе обломки секретного беспилотника

close
100%
Cape Cod National Seashore

На пляже в американском Массачусетсе нашли обломки секретного беспилотника, созданного во времена Холодной войны между социалистическим и капиталистическим блоками. О находке рассказали сотрудники береговой службы Cape Cod National Seashore на странице организации в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Историк парка Билл Берк исследовал объект и определил, что на самом деле это был фюзеляж RCAT (воздушная цель удаленного управления)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во времена Холодной войны этот проект был засекречен. Беспилотные самолеты использовались для тренировок на полигоне Camp Wellfleet в 1940-х и 50-х годах прошлого века.

Беспилотники запускались с самолета с помощью ракеты, а затем управлялись дистанционно.

До этого в Турции нашли на пляже вблизи Стамбула снаряды времен Второй мировой войны. По данным ведомства, в Шиле в результате обследования подводной территории площадью в 4200 кв. м были найдены 28 артснарядов, оставшихся со времен Второй мировой войны.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами