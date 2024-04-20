В США на пляже обнаружили обломки секретного объекта

На пляже в американском Массачусетсе нашли обломки секретного беспилотника, созданного во времена Холодной войны между социалистическим и капиталистическим блоками. О находке рассказали сотрудники береговой службы Cape Cod National Seashore на странице организации в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Историк парка Билл Берк исследовал объект и определил, что на самом деле это был фюзеляж RCAT (воздушная цель удаленного управления)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во времена Холодной войны этот проект был засекречен. Беспилотные самолеты использовались для тренировок на полигоне Camp Wellfleet в 1940-х и 50-х годах прошлого века.

Беспилотники запускались с самолета с помощью ракеты, а затем управлялись дистанционно.

До этого в Турции нашли на пляже вблизи Стамбула снаряды времен Второй мировой войны. По данным ведомства, в Шиле в результате обследования подводной территории площадью в 4200 кв. м были найдены 28 артснарядов, оставшихся со времен Второй мировой войны.

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