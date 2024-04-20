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В Белгородской области объявили ракетную опасность

Гладков: ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

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Global Look Press

Режим ракетной опасности введен на территории Белгорода и Белгородского района. Об этом в своем Telegam-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Соответствующее сообщение было опубликовано в 7:21 мск. При этом глава региона призвал местных жителей соблюдать меры предосторожности, в том числе не подходить близко к окнам.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил Гладков.

Вечером 19 апреля власти Белгородской области объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Позже министерство обороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских дронов в небе над регионом.

По данным ведомства, российские системы противовоздушной обороны (БПЛА) сбили беспилотники в промежутке с 21:00 до 22:00 мск. Никакой информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ночью 20 апреля дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили два взрывных устройства на село Пороз, расположенное в Грайворонском городском округе Белгородской области. В результате два мирных жителя получили серьезные ранения.

Ранее в Белгородской области назвали количество детей, вывезенных в другие регионы страны.

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