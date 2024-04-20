В Армавире пенсионерка избила соседа самурайским мечом

В Армавире нетрезвая пенсионерка напала на соседа, женщина избила мужчину самурайским мечом. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

65-летняя жительница Армавира возвращалась домой в нетрезвом состоянии, на улице она встретила соседа, с которым ссорилась раньше. В ходе конфликта, женщина забежала в свой дом, схватила сувенирный самурайский меч и избила им мужчину.

Пострадавший с ушибами обратился за медицинской помощью и написал заявление в правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Курганской области женщину арестовали за поджог дома с пенсионеркой внутри. Женщина пришла в дом 86-летней пенсионерки с целью покупки жилья. Во время обсуждения между россиянками возник конфликт. Гостья избила пожилую женщину, после чего напала на нее с ножом. Чтобы скрыть произошедшее, женщина сожгла дом.

Ранее пенсионерка облила полицейского кипятком, чтобы он не забрал сожителя ее дочери.