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В Одессе произошел взрыв

«Общественное»: в Одессе на юге Украины зафиксировали взрыв

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Взрыв произошел в городе Одессе, расположенном на юге Украины. Об этом пишет местное издание «Общественное».

По данным ресурса для оповещения населения, в настоящее время на территории двух регионов страны действует режим воздушной тревоги. Речь идет об Одесской и Николаевской областях. Также о возможной опасности предупредили жителей части Херсонской области, которая находится под контролем украинских властей.

«Взрыв прогремел в Одессе», — говорится в материале.

Другая информация о текущей ситуации в городе пока не поступала.

Вечером 19 апреля в городе Сумы, который находится на севере Украины, также произошли взрывы. Журналисты издания «Общественное» уточнили, что всего в населенном пункте зафиксировали два взрыва.

До этого глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил о повреждении припортовой инфраструктуры на территории региона. Как он отметил, объекты получили урон в результате взрывов. Однако о каких именно сооружениях идет речь и степень нанесенного им ущерба, чиновник уточнять не стал.

Ранее в украинском городе Днепре после взрывов приостановили работу железнодорожного вокзала.

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