Следствие просит суд продлить арест Блиновской

Следователь попросил Мосгорсуд продлить срок ареста блогеру Елене Блиновской. Об этом ТАСС сообщил адвоката «королевы марафонов» Наталия Сальникова.

«Следователи вновь вышли с просьбой о продлении срока ареста в отношении Елены Олеговны Блиновской. Московский городской суд планирует рассмотреть ходатайство следствия 22 апреля, после полудня», — заявила она.

По словам юриста, Следственный комитет просит продлить арест Блиновской еще на три месяца.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации денежных средств, после чего ее поместили под домашний арест. Позднее следствие предъявило блогеру обвинение по двум случаям незаконного оборота денег и попросило суд оставить ее под стражей из-за нарушения условий домашнего ареста. Блиновская в конечном итоге отправили в СИЗО.

Также фигурантом уголовного дела является ее муж Алексей, которому инкриминируют пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в крупных размерах. Ему было назначено ограничение определенных действий, запрещающее использование связи и интернета, но не ограничивающее передвижения.

13 апреля Shot писал, что Алексей Блиновский решил отправиться в зону СВО, чтобы спасти свой бизнес и помочь супруге выйти из СИЗО.

Ранее стал известен основной досуг Блиновской в СИЗО.