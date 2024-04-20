В США произвели почти центнер обогащенного урана

В Соединенных Штатах с начала года произвели собственные 90 килограмм обогащенного урана, необходимого для атомных электростанций. Об этом заявил президент США Джо Байден в рамках предвыборной агитационной речи в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Сегодня я могу объявить о том, что завод <...> на юге штата Огайо уже произвел первые 200 фунтов [около 90 килограмм — «Газета.Ru»] — этого мощного обогащенного урана», — заявил Байден, которого цитирует пресс-служба Белого дома.

По словам американского президента, существует надежда на то, что к концу года предприятие в Огайо сможет произвести до тонны обогащенного урана, который можно будет использовать для выработки объема электроэнергии, способной запитать до ста тысяч жилых домов.

До этого первый заместитель гендиректора, директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров заявил, что за год цены на природный уран подскочили в 3-5 раз.

Ранее министерство энергетики США объявило тендер на поставки обогащенного урана для ядерных реакторов нового поколения с целью сокращения зависимости от российского ядерного топлива.