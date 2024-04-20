Женщину спасли от экс-бойфренда после того, как она написала работодателю, что ее похитили

В США женщина спаслась, когда написала работодателю, что не может прийти на работу, потому что ее похитили. Об этом сообщает People.

Американка предупредила своего начальника о неявке на работу, заявив, что ее держат в заложниках. Работодатель пленницы немедленно уведомил о происходящем полицию, и его сотрудница была спасена после трех дней, проведенных в плену у своего бывшего парня Энтони Петерсона.

8 апреля полиция прибыла в его дом в Фарго, штат Северная Дакота, и нашла хозяина спящим на диване с пистолетом в руках. Пострадавшая сама открыла правоохранителям дверь и сообщила, что все это время мужчина держал ее под дулом пистолета и не позволял покинуть его жилище.

По имеющимся данным, 39-летний Петерсон уже неоднократно был судим за бытовое насилие в родной Миннесоте в период с 2003 года по 2023-й. В этот раз его арестовали по обвинению в незаконном владении огнестрельным оружием и терроризировании с применением опасного оружия. Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях мужчина не признал.

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