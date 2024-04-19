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В Москве иностранец схватил ребенка за горло и пытался сбросить с третьего этажа

СК: в Москве иностранец пытался сбросить восьмиклассника с третьего этажа

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 Global Look Press

В Москве гражданина Узбекистана подозревают в нападении на ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Следователи заинтересовались ситуацией после публикаций в социальных медиа. По данным источников, 36-летний иностранец напал на восьмиклассника в одном из подъездов многоэтажного дома. После этого мужчина схватил ребенка за шею и попытался столкнуть из окна третьего этажа. В результате школьнику удалось сбежать.

На инцидент обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он отдал поручение возбудить уголовное дело и доложить об обстоятельствах произошедшего.

До этого в Подмосковье мужчина зашел в подъезд и напал на 19-летнюю работницу зоомагазина. Неизвестный зашел за девушкой и ударил ее стеклянной бутылкой по голове сзади. После этого россиянин набросился на пострадавшую с кулаками и скрылся с места.

После произошедшего девушка сняла побои и обратилась в правоохранительные органы. Незнакомца ищут. По словам местных жителей, раньше этого мужчину на территории ЖК они не видели.

Ранее в Чувашии шестиклассника выманили в туалет во время урока и избили до перелома черепа.

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