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В Петербурге мошенники заставили пенсионерку продать квартиру и отдать им 5,3 млн рублей

В Петербурге пенсионерка продала жилье и передала аферистам 5,3 млн рублей

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Пенсионерка из Петербурга лишилась квартиры после общения с мошенниками. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам самой пострадавшей, она общалась с аферистами два месяца. Неизвестный позвонил ей и сообщил, что кто-то пытается оформить на нее кредит. Помимо этого, третьи лица якобы хотят продать ее квартиру.

По рекомендации злоумышленников 76-летняя пенсионерка сама продала недвижимость, после чего отправила мошенникам вырученные 5,3 миллиона рублей. Она сделала это посредством курьера. Как сообщает 78.ru, мужчина был в медицинской маске.

После обращения россиянки в полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Сотрудники МВД проводят все необходимые мероприятия, чтобы найти злоумышленников.

До этого в Крыму пенсионерка решила купить оборудование для майнинга криптовалюты. Она нашла объявление с привлекательной ценой и перевела продавцу пять миллионов рублей, но после этого устройства она так и не получила.

Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал, как мошенники обманывают россиян с помощью нейросетей.

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