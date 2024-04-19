В Москве уволенного за домогательства учителя вновь заподозрили в приставаниях к детям

Московского учителя, уволенного за домогательства в отношении учениц, задержали по подозрению в педофилии. Об этом сообщает mk.ru.

По предварительным данным в домогательствах заподозрили педагога одной из школ на северо-западе Москвы. Недавно в полицию обратились родители сразу нескольких старшеклассников, а уже 17 апреля 30-летний мужчина был задержан. Как стало известно, за последние несколько лет учитель уже не раз попадался на домогательствах.

В рамках расследования следователи связались с прежним работодателем подозреваемого, и директор школы на западе столицы сообщила им о скандале, произошедшем два года назад. Мужчина якобы вступил в интимную связь с ученицей прямо в стенах школы. Тогда мать 13-летней ученицы узнала, что воспитатель кадетского класса домогался ее дочери, и обратилась к руководству образовательного учреждения. На школьном собрании было принято решение не обращаться в полицию, так как преподаватель согласился уволиться по собственному желанию.

Родители пострадавшей ученицы, которая до сих пор вынуждена бороться с последствиями психологической травмы, подтвердили сказанное СК. Также выяснилось, что воспитатель приставал еще к одной девочке. Сейчас следователи ищут других пострадавших от нездорового интереса мужчины.

Ранее в Тюменской области выпустили на свободу заслуженного учителя РФ, которого обвиняли в приставании к мальчикам.