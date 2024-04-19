В Калининграде трое пассажиров набросились на кондуктора трамвая

Трое пассажиров напали на кондуктора калининградского трамвая. Об этом сообщает издание «Клопс».

Как рассказали журналистам очевидцы происшествия, все произошло 18 апреля на трамвайной остановке у Центрального парка. Один из свидетелей потасовки попытался вступиться за кондуктора, но тоже пострадал и обратился за медицинской помощью.

Молодого человека, получившего химический ожог глаз, госпитализировали. О самочувствии кондуктора ничего неизвестно.

По данным пресс-службы «Калининград-ГорТранса», нападавшие были задержаны по прибытии трамвая на конечную остановку. В полиции инцидент пока не комментировали.

На днях в Свердловской области сбежавшая из больницы пассажирка автобуса угрожала кондуктору ножом.

Ранее в Челябинске кондуктор и пассажиры подрались в автобусе из-за оплаты проезда.