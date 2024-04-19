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В Калининграде трое пассажиров набросились на кондуктора трамвая

Агрессивные пассажиры напали на кондуктора в калининградском трамвае

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Трое пассажиров напали на кондуктора калининградского трамвая. Об этом сообщает издание «Клопс».

Как рассказали журналистам очевидцы происшествия, все произошло 18 апреля на трамвайной остановке у Центрального парка. Один из свидетелей потасовки попытался вступиться за кондуктора, но тоже пострадал и обратился за медицинской помощью.

Молодого человека, получившего химический ожог глаз, госпитализировали. О самочувствии кондуктора ничего неизвестно.

По данным пресс-службы «Калининград-ГорТранса», нападавшие были задержаны по прибытии трамвая на конечную остановку. В полиции инцидент пока не комментировали.

На днях в Свердловской области сбежавшая из больницы пассажирка автобуса угрожала кондуктору ножом.

Ранее в Челябинске кондуктор и пассажиры подрались в автобусе из-за оплаты проезда.

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