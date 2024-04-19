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Журналистку «Фонтанки» допросили по делу коллеги

«Фонтанка»: Журналистку Ксению Клочкову отпустили после допроса

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Следователи отпустили журналистку Ксению Клочкову, которая проходит в качестве свидетеля по уголовному делу из-за отсутствия маркировки об иноагентстве, расследуемое в отношении журналиста Андрея Захарова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам адвоката Клочковой, в деле проходит в качестве свидетеля. Он подчеркнул, что обыск в квартире журналистки начался в 9:30, продлился около трех-четырех часов. Допрос Клочковой закончился в 16:30 мск, добавил адвокат.

До этого в Санкт-Петербурге завели уголовное дело на бывшего журналиста «Фонтанки» Андрея Захарова, по связанным с ним адресам проходят обыски.

Утверждается, что дело завели из-за нарушения закона об иноагентах. По данным издания, силовики также пришли к действующей журналистке «Фонтанки» Ксении Клочковой.

«Фонтанка» пишет, что в действительности уголовное дело на Захарова возбудили по ст. 207.3 УК РФ (Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации), а Клочкова проходит по делу в качестве свидетеля.

Захаров ушел из «Фонтанки» в 2016 году, после чего работал в РБК, а также на «Би-би-си» и издание «Проект» (организация включена Минюстом в список иноагентов). В 2021 году его признали иноагентом.

Клочкова — внештатный автор «Фонтанки», а также администратор Telegram-канала «Ротонда».

Ранее стало известно, что в России за 2023 год иноагентам назначили в 20 раз больше штрафов, чем за 2022-й.

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