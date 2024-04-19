В Москве пройдет заседание комитета по устойчивому развитию

В Москве 24 апреля пройдет заседание комитета по устойчивому развитию и ESG Ассоциации менеджеров на тему «Смыслы и ценности устойчивого развития», сообщает пресс-служба ассоциации.

Представители бизнеса обсудят такие вопросы, как «В чем заключаются ценности устойчивого развития для бизнеса», «Результаты завершения цикла нефинансовой отчетности», «Рекомендации Центробанка» и другие.

Также участники обсудят планы деятельности на ближайший год.

Выступить на заседании сможет любой участник встречи в формате открытого микрофона.

Информационный партнер – Rambler&Co.