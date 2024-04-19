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В Москве пройдет заседание комитета по устойчивому развитию

Представители бизнеса обсудят смыслы и ценности устойчивого развития

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Shutterstock

В Москве 24 апреля пройдет заседание комитета по устойчивому развитию и ESG Ассоциации менеджеров на тему «Смыслы и ценности устойчивого развития», сообщает пресс-служба ассоциации.

Представители бизнеса обсудят такие вопросы, как «В чем заключаются ценности устойчивого развития для бизнеса», «Результаты завершения цикла нефинансовой отчетности», «Рекомендации Центробанка» и другие.

Также участники обсудят планы деятельности на ближайший год.

Выступить на заседании сможет любой участник встречи в формате открытого микрофона.

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