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Экс-министру энергетики Подмосковья Самарину избрана мера пресечения

Суд арестовал экс-министра энергетики Подмосковья Самарина почти на 2 месяца

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Телеграм-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Басманный районный суд Москвы предписал домашний арест бывшему министру энергетики Московской области Александру Самарину сроком на 1 месяц 30 суток в связи с совершением преступления по ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Самарин арестован до 17 июня 2024 года.

Согласно информации суда, Самарин знал о неэффективности и формальном подходе реализованных мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения в городе Подольске. Несмотря на это, он не позаботился о том, чтобы работа комиссий по приемке объектов теплоснабжения была обеспечена надлежащим образом, не проследил за обеспечением жителей Подмосковья горячей водой и отоплением.

Следствие полагает, что экс-министр знал о необходимости принятия срочных, системных и эффективных мер со стороны минэнерго по организации проведения ремонта теплосетей городского округа, но не предпринимал нужных мер.

В результате произошла авария на трубопроводе теплосети, которая привела к повреждению единой теплосистемы микрорайона в Подольске. Из-за аварии был введен режим чрезвычайной ситуации, жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб.

Ранее власти Подмосковья пообещали возместить ущерб от отключения тепла жителям Климовска.

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