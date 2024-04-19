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Украинская чиновница помогала уклонистам получать липовые справки, ее задержали

ГБР Украины: во Львове чиновница брала взятки у уклонистов за поддельные справки

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Во Львове правоохранители задержали начальницу отделения больницы филиала центра здравоохранения уголовно-исполнительной службы по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщил Telegram-канал государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

По данным ГБР, чиновница за деньги помогала украинским мужчинам избежать службы в армии, подговорив знакомых врачей выдавать им липовые справки об инвалидности. Утверждается, что за каждый такой документ женщина брала по $7 тыс. Ее задержали на получении взятки в одном из торговых центров.

Чиновнице предъявили обвинение по статье «Вымогательство». Ей грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

18 апреля украинская полиция рассказала, что в настоящее время в Киеве объявлены в розыск более 3,5 тысячи человек, которые уклоняются от мобилизации. Правоохранители уже установили местонахождение более 1,4 тысячи человек и доставили их в военкоматы, где в отношении уклонистов будут составлены административные протоколы, отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, сколько киевлян насильно привели в военкоматы с начала года.

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