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В Новосибирске прооперировали школьницу с деформацией груди

Хирурги в Новосибирске провели операцию школьнице с деформацией груди

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Сотрудники новосибирского НИИТО и Центра Мешалкина выполнили операцию по исправлению дефекта грудной клетки 17-летней девушке, в ходе вмешательства ей установили металлоконструкцию. Об этом сообщает Сиб.фм.

По его данным, в детстве школьнице сделали операцию с продольным рассечением грудины, после чего ее кости неправильно срослись. Это привело к образованию «ложного сустава», грудина девушки впала внутрь и мешала работе сердца.

Специалисты федеральных центров выполнили рассечение грудины (стернотомию), освободили сердце от спаек с ней и устранили механическое сдавление правых отделов сердца. Хирургическое вмешательство прошло успешно, теперь девушка проходит период восстановления.

15 апреля в Педиатрическом университете Петербурга медики спасли новорожденную девочку с огромной опухолью. Патологию развития плода петербургские медики обнаружили еще во время беременности матери. Женщина наблюдалась у врачей-гинекологов университетской больницы, спустя сутки после появления ребенка на свет новорожденную пришлось оперировать. Неонатальные хирурги удалили крестцово-копчиковую тератому.

Ранее сообщалось, что уволенный хирург, спасший лицо ребенка после укусов собаки, возобновит работу.

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