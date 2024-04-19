Аэропорт Дубая на 48 часов ограничил количество принимаемых рейсов

Аэропорт Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах на 48 часов ограничил количество принимаемых самолетов из-за обрушившихся на город сильных дождей. Об этом со ссылкой на заявление администрации воздушной гавани сообщает РИА Новости.

«В связи с оперативными проблемами сообщаем, что количество прибывающих рейсов будет временно ограничено, начиная с 12:00 сегодняшнего дня (11:00 мск. – Газета.Ru), 19 апреля, сроком на 48 часов», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что все службы аэропорта прилагают необходимые усилия для оказания поддержки пассажирам, пострадавшим от задержки рейсов.

Рекордные дожди обрушились на ОАЭ в ночь на 16 апреля. В Дубае за сутки (с вечера 16 апреля по вечер 17-го) выпало двухлетнее количество осадков, около 150 мм. Обычно в городе за весь апрель выпадает всего 3 мм дождя. Местные дороги не оборудованы дренажными системами, поэтому в течение дня они превратились в реки. Движение на дорогах было практически парализовано. Затопило станции метро, служба такси практически не работала, многие жители добирались домой пешком по колено в воде.

Ранее Росавиация сообщила о ситуации с полетами в Дубай.