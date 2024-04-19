В Кремле не стали комментировать арест польского гражданина «за связи с РФ»

Российское руководство не намерено комментировать задержание в Польше местного жителя, которого подозревают в сотрудничестве с военной разведкой РФ. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«У нас нет никаких комментариев в этой связи», — сказал представитель главы государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

18 апреля в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили о задержании на территории Польши мужчины, который готовил покушение на украинского президента Владимира Зеленского. В заявлении утверждалось, что польский гражданин якобы связан с российской военной разведкой.

В частности, украинская сторона заподозрила его в сборе и передаче Москве информации о системе безопасности аэропорта Жешув-Ясенки. Последний расположен в Подкарпатском воеводстве Польши.

По версии СБУ, эти сведения должны были помочь спецслужбам РФ спланировать покушение на украинского лидера. Речь идет о возможных нападениях на Зеленского во время его поездок в соседнюю республику.

Ранее в Москве арестовали подозреваемого в подрыве автомобиля бывшего офицера СБУ.