Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле не стали комментировать арест польского гражданина «за связи с РФ»

Песков отказался комментировать арест поляка за сотрудничество с разведкой РФ

close
100%
Алексей Никольский/РИА Новости

Российское руководство не намерено комментировать задержание в Польше местного жителя, которого подозревают в сотрудничестве с военной разведкой РФ. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«У нас нет никаких комментариев в этой связи», — сказал представитель главы государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

18 апреля в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили о задержании на территории Польши мужчины, который готовил покушение на украинского президента Владимира Зеленского. В заявлении утверждалось, что польский гражданин якобы связан с российской военной разведкой.

В частности, украинская сторона заподозрила его в сборе и передаче Москве информации о системе безопасности аэропорта Жешув-Ясенки. Последний расположен в Подкарпатском воеводстве Польши.

По версии СБУ, эти сведения должны были помочь спецслужбам РФ спланировать покушение на украинского лидера. Речь идет о возможных нападениях на Зеленского во время его поездок в соседнюю республику.

Ранее в Москве арестовали подозреваемого в подрыве автомобиля бывшего офицера СБУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами