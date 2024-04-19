В Брянской области отменили парад и салют на 9 Мая

Руководство Брянской области решило отменить парад и праздничный салют, которые традиционно проводятся в День Победы. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Брянска.

Представители властей отметили, что 9 Мая будет отмечаться в локальном формате. Торжественные мероприятия пройдут в парках, скверах и учреждениях культуры.

«Брянская область также не планирует парад и фейерверк. <...> Подробную программу мы опубликуем в ближайшее время», — говорится в заявлении.

В администрации Брянска уточнили, что в городе уже идут подготовительные работы. В частности, специалисты начали устанавливать на улицах различные украшения — георгиевские ленты, звезды, флаги и другую символику.

При этом шествие «Бессмертный полк» в Брянске также проводить не будут. Решение о том, чтобы организовать мероприятие в онлайн-формате, пока не принято.

19 апреля губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил об отмене парада и салюта в четь Дня Победы. Он подчеркнул, что власти пошли на такой шаг из соображений безопасности.

Ранее в Москву начали перебрасывать военную технику в рамках подготовки к празднованию 9 Мая.