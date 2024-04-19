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Гидрометцентр: на Москву надвигаются шторм, снег и резкое похолодание

Вильфанд: в Москву придут шторм, мокрый снег и несколько волн холода

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В Москве в ближайшее время ожидается неблагоприятная погода. Сегодня и завтра ветер достигнет 15-20 м/с, в выходные возможен мокрый снег. Причем это не последняя волна холода – такая погода этой весной еще будет, рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик предупредил, что ожидающийся в столице ветер считается опасным, поэтому вести себя нужно осторожно и лучше отказаться от выхода на улицу. Что касается осадков, то основная фаза дождя в Москве закончилась, отметил он.

Предстоящей ночью температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, пройдет небольшой снег.

«Конечно, никакого снежного покрова не будет. Сегодня днем и завтра температуры вполне апрельские — до 10-13 градусов тепла», — заверил Вильфанд.

Новая неделя в столице начнется с потепления до 15 градусов, однако это не значит, что тепло вернется до конца весны, добавил синоптик. По его словам, нынешнее понижение температуры – это далеко не последняя волна холода в столице, так как весна в целом отличается сильной изменчивостью погоды.

«В мае очень редко, когда не бывает заморозков. Конечно, будут еще понижения и дожди», — заключил Вильфанд.

Напомним, в «Фобосе» ранее предупредили о девятибалльном шторме в Москве и Центральной России. По прогнозу, порывы ветра достигнут 17-22 м/с, местами до 25 м/с, а утихнет стихия только к середине ночи субботы.

Россиянам ранее пообещали аномальную жару в некоторых регионах.

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