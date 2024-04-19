Стало известно число эвакуированных в Курганской области из-за паводков

Свыше 15 тыс. человек эвакуировали в связи с паводками в Курганской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Там уточнили, что 759 человек находятся в пунктах временного размещения.

«По данным на 19 апреля эвакуированы 15 052 человека, в 15 пунктах временного размещения 759 человек. Эвакуация продолжается», — сказал собеседник агентства.

19 апреля сообщалось, что уровень воды в реке Тобол у Кургана к 2:00 мск 19 апреля вырос и достиг 10,06 м.

Накануне в Кургане приостановили работу двух котельных в микрорайонах Затобольный и Тополя из-за паводка.

17 апреля эвакуационные группы приступили к обходу малоэтажных домов возле дамбы в Кургане, чтобы предупредить людей о возможном затоплении.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.