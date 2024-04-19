Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как выселить разводящего крыс и тараканов соседа

Юрист Соловьев: если сосед нарушает санитарные нормы, его можно выселить

close
100%
Shutterstock

Если сосед в многоквартирном доме постоянно нарушает санитарно-эпидемиологические нормы, а его квартира становится источником размножения вредителей, его можно выселить, считает заслуженный юрист России Иван Соловьев. Начать эту процедуру следует с приглашения специалистов, которые проведут экспертизу квартиры и докажут нарушение норм, объяснил он в беседе с Общественной службой новостей.

После проведения экспертизы специалисты выдадут владельцу квартиры предписание, обязывающее оперативно устранить все нарушения. Если требования комиссии выполнены не будут, соседи должны собрать документы и обратиться в суд, отметил юрист.

«Затем будет вынесено судебное решение о несоблюдении санитарно-эпидемиологическим норм, что ставит под угрозу безопасность жильцов данного дома», — пояснил Соловьев.

Если и решение суда не поможет в решении проблемы, вмешаются судебные приставы и инспекторы санитарно-эпидемиологической службы. Они устранят проблему, а владельца квартиры, вероятнее всего, выселят, заключил юрист.

Напомним, накануне стало известно о решении жителей одного из домов в Озерске обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, так как власти и полиция игнорируют проблему с разведением крыс в жилой квартире. Как рассказали жильцы, их пожилая соседка нарушает все установленные нормы, а ее квартира является источником размножения не только крыс, но и клопов и тараканов.

Ранее юристы объяснили, в каких случаях можно выселить квартиросъемщика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами