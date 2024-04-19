Россиянам рассказали, как выселить разводящего крыс и тараканов соседа

Если сосед в многоквартирном доме постоянно нарушает санитарно-эпидемиологические нормы, а его квартира становится источником размножения вредителей, его можно выселить, считает заслуженный юрист России Иван Соловьев. Начать эту процедуру следует с приглашения специалистов, которые проведут экспертизу квартиры и докажут нарушение норм, объяснил он в беседе с Общественной службой новостей.

После проведения экспертизы специалисты выдадут владельцу квартиры предписание, обязывающее оперативно устранить все нарушения. Если требования комиссии выполнены не будут, соседи должны собрать документы и обратиться в суд, отметил юрист.

«Затем будет вынесено судебное решение о несоблюдении санитарно-эпидемиологическим норм, что ставит под угрозу безопасность жильцов данного дома», — пояснил Соловьев.

Если и решение суда не поможет в решении проблемы, вмешаются судебные приставы и инспекторы санитарно-эпидемиологической службы. Они устранят проблему, а владельца квартиры, вероятнее всего, выселят, заключил юрист.

Напомним, накануне стало известно о решении жителей одного из домов в Озерске обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, так как власти и полиция игнорируют проблему с разведением крыс в жилой квартире. Как рассказали жильцы, их пожилая соседка нарушает все установленные нормы, а ее квартира является источником размножения не только крыс, но и клопов и тараканов.

Ранее юристы объяснили, в каких случаях можно выселить квартиросъемщика.