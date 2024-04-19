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Врачи назвали эффективные способы побороть тягу к курению

Психиатр-нарколог Шуров: побороть тягу к курению можно медицинскими средствами

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Газета.Ru

Бросающий курить человек сталкивается с сильным абстинентным синдромом, который длится от одного до трех месяцев. Чтобы не сорваться и побороть тягу к курению, можно использовать различные медицинские методы, рассказал врач-нарколог и психиатр Василий Шуров.

«Если не хватает собственной силы воли, можно обратиться к блокаторам никотиновых рецепторов и антитревожным препаратам», — отметил врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

Сделать абстинентный синдром менее выраженным помогают никотиновые пластыри и жвачки, в которых постепенно уменьшается доза вещества, добавил Шуров. При этом самым главным методом, который является залогом успешного отказа от курения, остается осознанное желание человека и серьезная мотивация, подчеркнул нарколог. В качестве примера он привел беременных женщин, которые бросают курить быстро и легко.

«А если у человека нет привязки к какому-то событию, то ему очень тяжело это сделать. Он сегодня решил, что бросит, через два дня абстиненция наросла — он побежал за сигаретами», — отметил Шуров.

В подобных ситуациях, по мнению специалиста, необходимо обратиться к психотерапевту, чтобы выяснить причины формирования вредной привычки и разобраться с ними.

Напомним, ученые доказали, что кратковременные и длительные контакты с табачным дымом у пассивных курильщиков на 6–11% повышают риски развития мерцательной аритмии.

Врачи ранее рассказали, чем опасно курение вейпов и как оно меняет ДНК.

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