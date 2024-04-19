В еще одном регионе отменили парад и салют в День Победы

В Саратовской области не будет в этом году парада и салюта в День Победы из соображений безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что во время заседания организационного комитета «Победа» представители совета ветеранов предложили отменить салют на 9 Мая и не проводить торжественное прохождение войск саратовского гарнизона.

«Считаю это правильным, в том числе с точки зрения безопасности. Сразу подчеркну, что участников Великой Отечественной войны поздравим обязательно. Думаю, что по традиции подключатся волонтеры и общественные организации. Сконцентрируемся на патриотических мероприятиях для детей и молодежи», — отметил Бусаргин.

19 апреля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике отказались от проведения 9 мая военного парада и шествия «Бессмертного полка».

До этого сообщалось, что военную технику механизированной колонны, принимающей участие в военном параде на Красной площади 9 мая 2024 года, начали перебрасывать с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в московском районе Печатники.

Ранее сообщалось, что российские регионы стали отменять праздничные мероприятия к 9 Мая