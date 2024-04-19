Пьяная россиянка напала на сына с ножом

В Санкт-Петербурге в отношении жительницы Колпинского района города возбудили уголовное дело после ее агрессивной выходки: женщина напала на 13-летнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области.

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел в ночь на 17 апреля в одном из домов на бульваре Трудящихся. В полицию обратился мальчик, заявив, что мать угрожала ему ножом. Наряд прибыл на место и обнаружил 39-летнюю женщину в состоянии алкогольного опьянения. Подробности нападения не уточняются.

«Мальчик в результате пьяной выходки матери не пострадал. Он был временно помещен в Центр социальной помощи семье и детям Колпинского района», — рассказали в пресс-службе МВД.

Подозреваемая обязана явиться в отделение полиции для продолжения дальнейших разбирательств по делу.

До этого на Урале 29-летний мужчина, будучи в гостях у родственников, напал ночью на двухлетнюю племянницу с консервным ножом. Уральца признали невменяемым и направили на принудительное лечение.

Ранее в Казани 35-летний мужчина в состоянии опьянения выкинул с пятого этажа двухлетнюю дочь.