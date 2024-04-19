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Летчиков разбившегося в Ставропольском крае самолета нашли живыми

Владимиров: двое летчиков упавшего на Ставрополье самолета найдены живыми

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Найдены двое летчиков с самолета, упавшего в Ставропольском крае, они живы, их везут в больницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Найдены двое летчиков с самолета, который упал в Красногвардейском округе», — написал он.

По словам главы региона, на место происшествия выехали все службы.

Утром 19 апреля Владимир Владимиров сообщил, что в регионе в поле упал самолет. Он отметил, что летчики успели катапультироваться.

В конце марта в Севастополе в море упал военный самолет. Глава города федерального значения Михаил Развожаев заявлял, что гражданские объекты не пострадали. По его словам, пилот успел катапультироваться, его подобрали сотрудники Спасательной службы Севастополя на расстоянии около 200 метров от берега. Развожаев подчеркнул, что сейчас жизни летчика ничего не угрожает.

Ранее истребитель F-16 рухнул в Греции.

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