В Одессе произошли несколько взрывов

Несколько взрывов произошли в городе Одессе, расположенном на юге Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале местного телеканала «Общественное».

«В Одессе слышны звуки взрывов», — говорится в публикации.

Иные подробности о ситуации в городе пока не раскрываются.

Утром 19 апреля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. На онлайн-карте, разработанной министерством цифровой трансформации страны и предназначенной для оповещения населения о возможной опасности, все регионы государства попали в «красную зону».

Чуть позже появилась информация о взрывах в городе Днепре (ранее — Днепропетровск). Издание «Общественное» уточнило, что в населенном пункте произошли сразу несколько взрывов. Однако другие детали не приводились.

Примерно в то же время журналисты издания «Апостроф» сообщили, что в городе Кривом Роге в Днепропетровской области раздались звуки взрывов. Впоследствии глава военной администрации региона Сергей Лысак заявил о повреждении инфраструктурного объекта в Криворожском районе.

Ранее на газопроводе в Харьковской области произошел мощный взрыв.